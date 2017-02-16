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Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
Горожане обвиняют во всём владельца соседнего автосервиса
сегодня, 10:46
Происшествия | Приморский край
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Фото: myslo.Ru, dps_control

Неработающий светофор стал причиной сразу нескольких аварий во Владивостоке. В двух происшествиях пострадали пешеходы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшую среду улица Олега Кошевого во Владивостоке отметилась сразу пятью ДТП. Все они произошли в одном и том же месте – на пешеходном переходе возле средней школы № 50. Как сообщают местные жители, с самого утра там не работал светофор. Это стало причиной трёх автомобильных аварий, которые произошли там в течение дня. А вот вечером от этого начали страдать пешеходы. В восемь часов вечера на зебре сбили женщину. По всей видимости, водитель просто не отреагировал на дорожные знаки. С другой стороны, на этом участке дороги плохо видно дорожную разметку, и виновник мог просто не догадаться, где именно пролегла зебра. 


 
 
Примерно в полночь на этом же пешеходном переходе сбили парня. Молодой человек серьёзно пострадал – он получил черепно-мозговую травму. Прибывшим на место врачам скорой помощи пришлось откачивать пострадавшего прямо на дороге. По словам очевидцев, пешеход всё-таки выжил.

 

По информации автомобильных сообществ Приморья, причиной всех этих происшествий стал именно неработающий светофор. По непроверенной информации, он не муниципальный, а частный. С 2012 года им «командует» владелец соседнего автосервиса. Сервисная организация до сих пор не подключила светофор к общей городской сети. Именно поэтому при любой неполадке со светом в районе он гаснет.


 

Недостаточная оборудованность пешеходных переходов часто становится причиной серьёзных аварий. Отсутствие светофора или нормального освещения может порой привести к печальным последствиям. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о смертельной аварии, которая произошла в посёлке Кавалерово. Там водитель грузовика насмерть сбил женщину. Одной из причин происшествия стало отсутствие фонарей на этом участке дороги.

 
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Комментарии
  • городовой  (сегодня, 11:19 )

    Частный светофор, так-так это что-то новенькое.

  • псевдоним  (сегодня, 11:21 )

    Согласно ФЗ от 8. 03. 2013 все светофоры стали частными.

  • старатель  (сегодня, 13:32 )

    Это [***] товарищи!



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