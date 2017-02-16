Во Владивостоке застрелили директора автосервиса

В Приморье ищут убийцу директора автосервиса. Мужчину застрелили в его кабинете, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе в помещении автосервиса «Островок» на улице Борисенко обнаружили тело директора. Эксперты зафиксировали на трупе следы насильственной смерти. В связи с этим следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения в голову. Тело потерпевшего находилось на кровати в служебном кабинете.

«По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию лица, совершившего преступление», - рассказал представитель регионального управления Следственного комитета Российской Федерации. В расследовании участвуют сотрудники полиции.

В Приморье нередко появляется информация о новых найденных трупах. Убийство директора – уже не первый случай в этом году. Так, в конце января тело 27-летнего приморца из села Ракитного полицейские нашли на берегу реки Малиновки. На трупе эксперты насчитали 11 ножевых ранений головы и грудной клетки.