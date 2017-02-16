После снега с дождём в Приморье похолодает

Сегодня в Приморье пройдёт снег с дождём. Температурный фон при этом будет варьироваться от 0 до +8 градусов. Однако предстоящие выходные в крае будут холодными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 16 февраля, характер погоды в регионе определят фронтальные разделы циклона. В Приморье местами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом. При умеренном юго-западном и западном ветре температура воздуха составит от 0 до +8 градусов. В краевом центре сегодня тоже может пройти слабый дождь со снегом. Сильный ветер будет дуть с юго-востока. При этом во Владивостоке установится положительная температура воздуха. Столбик термометра остановится на отметках +2...+4 градуса.

Между тем выходные дни в крае будут прохладными. Так, в субботу, 18 февраля, Приморье будет находиться под влиянием тыловой части глубокого циклона, медленно смещающегося над Охотским морем. В регион продолжит вторгаться холодный воздух с севера. Ночь ожидается морозной, а день – холодным. Максимальная температура составит −8…−13 градусов, на побережье – от −1 до −7. В отдельных районах сохранится небольшой снег и свежий ветер.

В воскресенье, 19 февраля, давление над краем будет расти. Ночью в поле повышенного давления воздух выхолодится, но днём потеплеет. Максимальная температура составит −6…−12 градусов, на побережье - от 0 до −5. Ветер стихнет, осадков не ожидается.

Во Владивостоке в выходные дни снега и дождя не будет. В субботу ещё сохранится сильный северо-западный ветер, в воскресенье он ослабеет. Дневной температурный фон составит −6…−9 градусов.