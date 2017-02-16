Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

Сегодня, 16 февраля, по городу пройдут плановые отключения электричества. Работа специалистов на электросетях продлится с 9:00 до 17:00, именно в это время некоторые квартиры останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам: 3-й Ключ, 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 49; 4-й Ключ, 10а, 12, 12а, 16, 18, 18а, 19, 21, 25, 27-б, 29д, 94, 98, 127; Бийская, 27; Заречная, 14; Крыгина, 30, 34, 36; Леонова, 33; Майкова, 3, 3-б, 5-б, 18, 22, 24; Маковского, 11, 114, 114а, 116, 122, 124, 130, 132, 136; Находкинская, 10, 11а, 11-б, 11в, 14а; Плещеева, 2; Поселковая 1-я, 23/1; Русская, 57-б, 59г; садовое общество «Лиман», 145; садовое общество «Приморский садовод», 216; садовое общество «Строитель», 18, 29, 31; садовое общество «Энергетик», 77; садовое общество «Юбилейное», 32; садовое товарищество «Авангард», 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188; садовое товарищество «Водник», 19; садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68; Сипягина, 19, 31, 34; Сливовая, 5, 7; Терешковой, 27.

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