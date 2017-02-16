Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

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Электричества не будет в связи с плановыми работами
|Фото: elektroas.ru
Сегодня, 16 февраля, по городу пройдут плановые отключения электричества. Работа специалистов на электросетях продлится с 9:00 до 17:00, именно в это время некоторые квартиры останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
3-й Ключ, 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 49;
4-й Ключ, 10а, 12, 12а, 16, 18, 18а, 19, 21, 25, 27-б, 29д, 94, 98, 127;
Бийская, 27;
Заречная, 14;
Крыгина, 30, 34, 36;
Леонова, 33;
Майкова, 3, 3-б, 5-б, 18, 22, 24;
Маковского, 11, 114, 114а, 116, 122, 124, 130, 132, 136;
Находкинская, 10, 11а, 11-б, 11в, 14а;
Плещеева, 2;
Поселковая 1-я, 23/1;
Русская, 57-б, 59г;
садовое общество «Лиман», 145;
садовое общество «Приморский садовод», 216;
садовое общество «Строитель», 18, 29, 31;
садовое общество «Энергетик», 77;
садовое общество «Юбилейное», 32;
садовое товарищество «Авангард», 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188;
садовое товарищество «Водник», 19;
садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68;
Сипягина, 19, 31, 34;
Сливовая, 5, 7;
Терешковой, 27.