Следствие возбудило уголовное дело после обрушения во Владивостоке

Поздно вечером 15 февраля на сайте Генеральной прокуратуры РФ появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту нарушения техники безопасности при строительстве парковки в центре Владивостока. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», днём 14 февраля случилось ЧП: на улице Станюковича обвалилась подпорная стена и часть дороги. Полицейские ограничили проезд в этом районе, а власти и сотрудники МЧС эвакуировали находящееся поблизости общежитие.

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района краевой столицы побывали на месте происшествия и констатировали: во время строительства многоярусной парковки на Станюковича, 1 ещё на прошлой неделе образовались трещины дорожного полотна, но подрядчик - ООО «Горспецстрой-2» - не остановил работу. Заказчик – ООО «КаскадСтрой» - по данным прокуратуры, тоже знал о дефектах и бездействовал. В результате обрушения во вторник образовался котлован глубиной около 20 метров.

Мэрия Владивостока назвала предварительную сумму причинённого ущерба - более 1,2 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для принятия процессуального решения. Там возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ по факту нарушения техники безопасности при ведении строительных работ, повлекших причинение крупного ущерба.

Кроме этого, прокурор Фрунзенского района потребовал от руководства компании «КаскадСтрой» устранить нарушения в сфере градостроительного законодательства. В среду редакция РИА «Восток-Медиа» посвятила этой теме отдельный материал, так как речь идёт об интересах автомобилистов и многих других горожан.