Ночью во Владивостоке сгорела очередная иномарка

Этой ночью во Владивостоке сгорел очередной автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент произошёл на улице Толстого.

В ночь на понедельник в приморской столице погибла в огне ещё одна машина. Возле дома № 44 на улице Толстого в третьем часу ночи вспыхнула припаркованная Toyota Harrier. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, пожарным поступил сигнал в 2 часа 18 минут ночи. Уже через пять минут на месте оказался пожарный расчёт. К половине третьего огонь удалось локализовать, в 2:55 профессионалы полностью потушили огонь.

Автомобиль спасти не удалось: он выгорел полностью. Пострадавших людей в результате происшествия нет. Причины возгорания «Харриера» ещё предстоит выяснить специалистам.

Не исключено, что автомобиль попросту подожгли. Такое в приморской столице случается сплошь и рядом. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Особенно много автомобильных пожаров наблюдалось в начале прошлого года. Так, например, в марте неизвестные облили бензином и подожгли 9 автомобилей. Очевидцы происшествия утверждали, что пожар произошёл в результате поджога. А в феврале злоумышленники сожгли более десятка иномарок.