Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода

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Список адресов
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 16 января, Владивостокское предприятие электрических сетей (МУП ВПЭС) планирует очередные плановые работы по ремонту коммуникаций. В связи с этим в столице Приморья по многим адресам не будет света в промежутке с 9 утра до 17 вечера. Как и прежде, длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.
Без электроэнергии в понедельник останутся:
улица Александровича, 18, 20, 20а, 20-б, 20в, 20г, 20д, 20е;
Амурская, 8;
Баляева, 3;
Ватутина, 4, 10, 20;
Весенняя, 1, 2, 3, 5, 6, 7;
Главная, 34;
Иртышская, 17а;
Ломаная, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50;
Марченко, 6;
Минеральная, 2д, 4в;
Надибаидзе, 30, 32;
Никитина, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Плеханова, 1, 2, 2а, 2в, 2д, 3, 3а, 3-б, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 13, 13а, 13-б;
Пограничная, 22а;
садовое общество “Солнечное”;
станция Садгород;
Стальского, 2;
Таёжная, 12, 12а, 16, 16а, 20, 26, 28, 30, 30а;
Тимирязева, 19, 21, 31, 42, 44, 46;
Фонтанная, 3, 7, 7а;
Шкотовская, 28, 30.