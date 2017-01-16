Сегодня во Владивостоке отключат свет от Фонтанной до Садгорода

Сегодня, 16 января, Владивостокское предприятие электрических сетей (МУП ВПЭС) планирует очередные плановые работы по ремонту коммуникаций. В связи с этим в столице Приморья по многим адресам не будет света в промежутке с 9 утра до 17 вечера. Как и прежде, длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Без электроэнергии в понедельник останутся: улица Александровича, 18, 20, 20а, 20-б, 20в, 20г, 20д, 20е; Амурская, 8; Баляева, 3; Ватутина, 4, 10, 20; Весенняя, 1, 2, 3, 5, 6, 7; Главная, 34; Иртышская, 17а; Ломаная, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50; Марченко, 6; Минеральная, 2д, 4в; Надибаидзе, 30, 32; Никитина, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Плеханова, 1, 2, 2а, 2в, 2д, 3, 3а, 3-б, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 13, 13а, 13-б; Пограничная, 22а; садовое общество “Солнечное”; станция Садгород; Стальского, 2; Таёжная, 12, 12а, 16, 16а, 20, 26, 28, 30, 30а; Тимирязева, 19, 21, 31, 42, 44, 46; Фонтанная, 3, 7, 7а; Шкотовская, 28, 30.

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