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В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи

В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи
Не обошлось праздничное меню и без крашеных яиц
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", rod3.ru

Во Владивостоке завершаются предпасхальные хлопоты. К празднику подготовились не только в семьях, но и социальных, медицинских учреждениях. К примеру, повара роддома № 3 подготовили особое меню в честь Светлого Христова Воскресения.

Как сообщила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, на праздничном столе будут присутствовать пасхальная выпечка и крашеные яйца. Для оформления повара учреждения традиционно используют только натуральные, природные красители. Куличи – тоже собственного производства.

На завтрак пациенток угостят и пасхальными булочками с изюмом, покрытыми сахарной глазурью с разноцветной посыпкой.

Пресс-секретарь роддома Мария Герасименко рассказала РИА «Восток-Медиа», что пациенток там радуют не только на Пасху, но и в другие праздничные дни. Так, на Масленицу повара пекут блины, а на Яблочный Спас – пироги с яблоками. 


 
 
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