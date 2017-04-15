Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"

К этому часу стали известны подробности ночного происшествия в центре Владивостока, где находится кинотеатр «Океан». Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», очаг возгорания находился на кухне кафе «Дамплинг Репаблик», а в самом кинотеатре обошлось без огня – только задымление.

Среди тех, кто оказался там в полночь, - читатель vostokmedia.com Вячеслав Чернявский. Сегодня он позвонил в редакцию и рассказал: «Мы с подругой пришли посмотреть боевик «Призрак в доспехах». Сеанс шёл уже примерно полчаса и тут вдруг прекратился. Включили свет – зашла администратор, сказала про возгорание и попросила нас спокойно выйти. Я даже не знаю, что там загорелось, - просто появился запах дыма, и уже через 5 минут нас вывели. Никто не испугался, некоторые даже шутили и делали селфи на фоне дыма. Мне было обидно, что не досмотрели фильм, но сотрудник кинотеатра предложил прийти в другой раз – так что сегодня идём досматривать».

В это же время в зале IMAX начался показ новой части боевика «Форсаж», на который в пятницу собралось много зрителей. По подсчётам сотрудников, во всех помещениях было более 500 человек.

После тревожного сигнала сразу приехали директор «Океана» Татьяна Новосёлова и генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко. Сегодня они заверили корреспондента редакции: «Когда сработала пожарная сигнализация, в целях обеспечения безопасности людей всех эвакуировали. Причём у нас ничего не горело – было только задымление. Сегодня уже всё хорошо, никакого запаха дыма. Кинотеатр и кафе работают в штатном режиме. Людям, которых вчера эвакуировали, предлагаем любые удобные им сеансы либо оформляем возврат билетов».

Директор «Океана» добавила: «Я вижу в Интернете столько недостоверной информации, что непонятно, откуда её берут. Как всегда, люди любят многое придумывать».