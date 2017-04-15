Прокурор Приморья утвердил обвинение по делу Антона Лубченко

Экс-руководителя театра оперы и балета подозревают в тратах на бизнес-класс и фиктивных контрактах

Бывший руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко предстанет перед судом по обвинению о злоупотреблении должностными полномочиями. О возбуждении первого уголовного дела против него РИА «Восток-Медиа» сообщало 15 июня 2015 года, второго – в конце того же месяца. Прошло больше года, прежде чем Лубченко этапировали из Москвы во Владивосток.

Сейчас появилась информация Генеральной прокуратуры об утверждении обвинительного заключения: его подписал прокурор Приморского края Сергей Бессчасный. Бывший руководитель краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета» Антон Лубченко обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

С декабря 2014 года по апрель 2015-го Лубченко являлся руководителем театра и, по версии следствия, заключал фиктивные контракты - в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме этого, на деньги учреждения культуры под видом командировочных расходов он покупал авиабилеты в бизнес-класс для поездок в личных целях.

В итоге бюджету края причинён ущерб почти 2,5 миллиона рублей. Часть из них - 686 тысяч рублей - Лубченко добровольно возместил в ходе предварительного расследования.

Прокуратура передала уголовное дело в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.