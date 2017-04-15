Владельцы катеров и яхт открывают новый сезон

Сегодня,15 апреля, на водных объектах Приморья открывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Миклушевский.

По информации Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сейчас на учёте в ведомстве находятся около 37 тысяч маломерных судов. Для их владельцев в этом году предусмотрен ряд нововведений. «Изменилась форма судового билета, теперь он стал формата А4. Владельцу судна на борту достаточно иметь заверенную копию этого документа», – пояснили специалисты.

При этом билеты старого образца остаются действительными до окончания их срока действия.

Также по новому регламенту изменились и регистрационные (бортовые) номера судна. «К трём буквам и четырём цифрам теперь добавился буквенно-цифровой код, определяющий регион нахождения плавсредства по принципу автомобильных номеров», – уточнили в инспекции.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, в период навигации судоводители должны соблюдать требования безопасности: «Перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна, укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна».

В случае происшествий необходимо звонить по единому телефону спасателей: 101.