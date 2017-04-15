Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают

Пребывающий в московском СИЗО мэр Владивостока накануне откровенно рассказал в соцсетях о давлении на свою семью. Игорь Пушкарёв пообещал всеми возможными способами защищать близких людей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Тем временем некие ребята сорвали в приморской столице новые плакаты от имени Пушкарёва.

«За всё время нахождения под стражей на меня и моих родственников оказывается давление. Применяются незаконные методы, цель которых – принудить меня к даче показаний, которые устроили бы органы предварительного следствия, – заявил на своей странице в Facebook Игорь Пушкарёв. – Одно дело, когда мне отказывают в свиданиях с моими близкими в попытках сломать мою позицию. Но когда дело доходит до «прослушки» детей и прямых угроз снять с самолёта мою супругу – это за пределами допустимого!»

По словам мэра, «отсутствие доказательств не должно быть причиной для самых настоящих гонений». Поэтому он намерен отстаивать не только свою невиновность, но и всеми возможными способами защищать свою семью.

В пятницу во Владивостоке разразился скандал в связи с появлением, а затем исчезновением плакатов с надписью «Прекратите угрожать моей семье. Игорь Пушкарёв». Кто автор плаката, неизвестно.





Политические дешифровщики также пытаются разгадать, кому принадлежат хорошо читаемые на плакате погоны.

Баннеры провисели во Владивостоке, в районе улицы Катерной, проспекта Красоты и площади Баляева, меньше суток, сообщил ресурс newsbox24.tv. По информации интернет-издания, на Катерную примчались бравые ребята на автовышке и сорвали баннер. Репортёры задаются риторическим вопросом: кто заказчик этого акта вредительства? По словам опрошенных ими сотрудников рекламной компании, которые устанавливали этот баннер, им позвонили из администрации Приморского края и потребовали провести демонтаж плаката, но получили отказ. Но поскольку транспарант всё же содрали, чиновники администрации края могли сделать это с помощью своих людей, предполагает интернет-издание.

«Некоторые по-прежнему видят в моих действиях только политику. Баннеры с призывом прекратить давление на мою семью начали срывать, как и в прошлый раз, когда я поздравлял женщин с 8 Марта», – оперативно прокомментировал уничтожение плакатов Игорь Пушкарёв.