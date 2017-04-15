Игорь Пушкарёв: беспредел – моих детей прослушивают, жене угрожают

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Во Владивостоке мэру отказали даже в свободе слова
|Фото: vlc.ru, facebook.com
Пребывающий в московском СИЗО мэр Владивостока накануне откровенно рассказал в соцсетях о давлении на свою семью. Игорь Пушкарёв пообещал всеми возможными способами защищать близких людей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Тем временем некие ребята сорвали в приморской столице новые плакаты от имени Пушкарёва.
«За всё время нахождения под стражей на меня и моих родственников оказывается давление. Применяются незаконные методы, цель которых – принудить меня к даче показаний, которые устроили бы органы предварительного следствия, – заявил на своей странице в Facebook Игорь Пушкарёв. – Одно дело, когда мне отказывают в свиданиях с моими близкими в попытках сломать мою позицию. Но когда дело доходит до «прослушки» детей и прямых угроз снять с самолёта мою супругу – это за пределами допустимого!»
По словам мэра, «отсутствие доказательств не должно быть причиной для самых настоящих гонений». Поэтому он намерен отстаивать не только свою невиновность, но и всеми возможными способами защищать свою семью.
В пятницу во Владивостоке разразился скандал в связи с появлением, а затем исчезновением плакатов с надписью «Прекратите угрожать моей семье. Игорь Пушкарёв». Кто автор плаката, неизвестно.
Политические дешифровщики также пытаются разгадать, кому принадлежат хорошо читаемые на плакате погоны.
Баннеры провисели во Владивостоке, в районе улицы Катерной, проспекта Красоты и площади Баляева, меньше суток, сообщил ресурс newsbox24.tv. По информации интернет-издания, на Катерную примчались бравые ребята на автовышке и сорвали баннер. Репортёры задаются риторическим вопросом: кто заказчик этого акта вредительства? По словам опрошенных ими сотрудников рекламной компании, которые устанавливали этот баннер, им позвонили из администрации Приморского края и потребовали провести демонтаж плаката, но получили отказ. Но поскольку транспарант всё же содрали, чиновники администрации края могли сделать это с помощью своих людей, предполагает интернет-издание.
«Некоторые по-прежнему видят в моих действиях только политику. Баннеры с призывом прекратить давление на мою семью начали срывать, как и в прошлый раз, когда я поздравлял женщин с 8 Марта», – оперативно прокомментировал уничтожение плакатов Игорь Пушкарёв.
Занимался цементом, сидел в совете федерации. . . Какого Хр. . . Ты полез в меры? Хотел проверить залетает ли снаряд в одну воронку несколько раз?! Как долго будущий мэр протянет?
Тем более Черепков предупреждал их:--не лезьте в мэры! Вас посадят!
Затрепыхалось сердечко у уплютка! Ну ничего! Потерпи.
Вор должен сидеть в тюрьме. . . . золотые слова. . . . там ему и гнить
Пушкарев ещё только в СИЗО упражняется, а что будет в колонии? Луше пусть медитирует о том каково было корейцу, когда его убивали. Есть ещё и Закон Кармы называют также законом возмездия или законом воздаяния. Любое деяние не останется незамеченным по закону Высшей справедливости. Это нужно помнить всегда. Ни одна отрицательная мысль и действие, вызывающие страдания другого человека не проходят даром. Расплата обязательно наступит в виде физических или моральных страданий
нет конечно правильно что возбудили дело и т. д. но давление реально слишком жесткое ломают человека могли посадить под домашний арест. . . улюкаев больше спер и ничего. . .
заступничек. . . . )))
Наивный Игорь Сергеевич. Думает что сможет переломить систему разного рода вбросами. Да перемелят и выплюнут, как сотни других таких же как он. Если уже попал в горловину, трепыхаться бесполезно, хотя, конечно, смотря что для него важнее, заводики или свобода.
Свобода-лучше чем несвобода!
Зря он плачется , миллионеров с толстой рожей народ не любит. Надо делится с администрацией президента.
А когде же схватять хабаровского мэра? Он то уж гораздо поболее наворовал, и с НПЗ поимел бабла, ведь четыре срока мэхром мотает, представляете сколько вокруг другей, бабла и обманутых людей? Хотя есть слабые звоночки, типа ТЦ "Счастье". которое он построил незаконно, но когда же наступит светлый день для Хабаровска, как это произошло во Владивостоке? Признаем, что Владивосток опережает Хабару по разоблачению жуликов и воров.