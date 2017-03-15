В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей

Неизвестный водитель во Владивостоке сбил 7-летнего школьника и попытался откупиться от него за 1000 рублей. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, инцидент произошёл 14 марта. Авария случилась около трёх часов дня рядом с домом № 33 на улице Горной и школой № 22. Неизвестный на машине предположительно серо-чёрного цвета сбил 7-летнего мальчика в тот момент, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок ушиб левое бедро.

Однако водитель после наезда на школьника просто попытался от него откупиться – мужчина дал мальчику 1000 рублей и посоветовал ничего не рассказывать родителям.

ГИБДД Владивостока обратилась к возможным очевидцам происшествия. Сотрудников ведомства интересует любая информация об обстоятельствах происшествия, непосредственные свидетели или записи видеорегистратора на момент ДТП. Желающие помочь могут обратиться в ГИБДД по следующим телефонам: +7964434-46-84, 102, (423) 249-09-21.