Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву

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Сегодняшнее заседание перенесли на несколько дней
|Фото: ria.ru
Рассмотрение очередной апелляции по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва затянулось, сообщает РИА «Восток-Медиа». Окончательное решение о том, сидеть ли опальному градоначальнику под стражей, суд примет в конце недели.
Сегодня в Московском городском суде состоялось ещё одно заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Защита градоначальника в очередной раз попыталась обжаловать продление ему срока пребывания в СИЗО. В феврале Басманный суд Москвы оставил опального мэра за решёткой до 30 мая. Адвокаты настаивали на том, что Игоря Сергеевича можно выпустить из-под стражи под залог. Сторона обвинения в свою очередь заявила, что Пушкарёву лучше остаться в СИЗО.
Сегодняшнее заседание получилось в своём роде уникальным – судья так и не смог определиться с окончательным решением. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Мосгорсуда, заседание перенесли на конец этой недели. Вероятность того, что у защитников не получится обжаловать продление срока ареста Пушкарёва, довольно высока. Отказы в апелляциях адвокатов Игоря Сергеевича уже входят в традицию. Защита мэра пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это ни разу не приносило. Вдобавок в конце прошлой недели прокуратура добилась возвращения в суд первой инстанции дела «Востокцемента» о нарушении антимонопольного законодательства. Его возбудила Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве считают, что владивостокская мэрия намеренно ограничивала конкуренцию на рынке дорожных работ Владивостока.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 9 марта Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности. В связи с этим депутатам городской думы даже пришлось разрабатывать поправки в Устав города. Пока приморской столицей управляет заместитель градоначальника Константин Лобода - однако на этот пост уже появились новые кандидаты.
что значит "не смогла"???. . в чём причина то??? . . он вообще с нар не должен выходить лет 10 как минимум. . учитывая его прошлые дела и тот убыток , что он причинил!
Какие "прошлые дела"? Какой "тот убыток"??? Ты чего вообще мелешь? Следаки его вину почти год доказать не могут, а ты тут одной левой и ярлыки все развесил и уверенно приговор зачитал! Иди умничай в ВК или Одноклассники, если возраст позволяет. . .
закон- ничто, бабло-все! сует кому надо. *** ли удивляться. . . . .
не любитель бодаться. Но претендующие на "глас народа" просто поют под "дуду". Несправедливость очевидна. Когда надо было спасать "великую стройку", Пушкарев был нужен, никто не рискнул везти цемент из Китая. . . И все, в том числе г-н обсеральщик приморского населения Шувалов, были довольны "процессом". Всех устраивало. Успевали в сроки и прочее. А что же теперь! Узнаете скоро. Но судить человека за то, что есть его бизнес, который сделал другим город и край, а другой фигляр с миной величия и зависти, пошло и подло, как со стороны государства, так и по-человечески. Хватит гавкать и завидовать. Были времена . . . . .
Ух ты какие новости, верно ли я понял, что есть (ну хоть какой-то) шанс, что эта машина его отпустит? Держись, Сергеич, Владивосток за тебя!
Ну судить- то сюда привезут, в родные пенаты, где и стены помогают. Еще один невинно пострадавший член ЕР. Рядышком тут, недалече, в Южно-Сахалинске еще один страдалец без вины. Партия самоочищается , товарищи, позитивные процессы налицо. Условно отматают, со штрафом, скорей всего. Даже поселка не вкатят. Хотя как знать. . .