Владивосток-2000: Илья Лагутенко предложил заменить мост на туман

По мнению музыканта, он такой же неопределённый в будущем, как курс валют

Почётный гражданин Владивостока, уроженец Приморья, основатель и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко предложил изобразить на новой купюре номиналом 2000 рублей дальневосточный туман на море, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Соответствующее заявление музыкант сделал во время интервью газете «Комсомольская правда» в канун большого концерта в Санкт-Петербурге, посвящённого 20-летнему юбилею дебютного альбома «Морская». Многие считают, что именно «пророческая» песня «Мумий Тролля» внесла свою лепту в выбор города для новой банкноты.

Во время общения с журналистом Лагутенко признался, что песня «Владивосток-2000» стала довольно подробной иллюстрацией владивостокской повседневной жизни 1990-х. Однако исполнитель даже не мог представить, что композиция переживёт 2000 год.

«Прошло уже столько лет, настали те самые «времена почище», значит, песня оказалась отчасти пророческой. А Владивосток победил в голосовании и благодаря нашим активным поклонникам. Я, будь у меня право голоса, изобразил бы на будущей купюре дальневосточный туман на море: попадая в него, испытываешь такую же неопределённость в будущем, как с курсами валют и прочими экономическими загадками», - сказал почётный гражданин Владивостока.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре. Одну сторону новой «дальневосточной» купюры украсит мост на остров Русский, а другую – космодром Восточный в Амурской области. Слова, спетые Ильёй Лагутенко много лет назад, стали реальностью в 2016 году. Дальний Восток вместе с Севастополем победил в общероссийском голосовании по выбору территорий, которые украсят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.