"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам

Николаевское городище в Приморье, построенное в период чжурчжэньской империи Цзинь, оказалось под угрозой. Подана заявка на оформление «дальневосточного гектара» прямо в центре средневекового города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщила заведующая сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, кандидат исторических наук Надежда Артемьева, Николаевское городище (Партизанский район Приморского края) – памятник федерального значения XII – XIII веков. Это территория площадью около 33 га, огороженная 12-метровыми земляными валами. Дальневосточные археологи исследуют его на протяжении многих лет.





Памятники археологии – федеральная собственность, охраняемая государством. На их территории нельзя заниматься ничем, кроме археологических исследований. Любые другие работы грозят уничтожением культурного слоя. Передача памятника археологии в частную собственность – прямое нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия». Однако на интерактивной карте федеральной информационной системы «На Дальний Восток» памятники археологии никак не обозначены, что позволяет любому желающему подать заявку.

Учёные ДВО РАН уже обратились в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, к властям Партизанского района, направили письмо на имя президента Владимира Путина. В прокуратуре Партизанского района пообещали взять ситуацию на контроль. Но Николаевское городище – далеко не единственный памятник археологии.

«Мы не в состоянии отследить ситуацию по всему краю, это не наша функция. Лучше предотвратить такие случаи, чем потом разбираться по каждому отдельно», – считает Надежда Артемьева. Учёные направили письмо на имя краевого прокурора Сергея Бессчасного с просьбой провести проверку в масштабах всего Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о похожем курьёзе с особо охраняемой природной территорией: информационная система «НаДальнийВосток.рф» позволила гражданину зарегистрировать заявку на участок в Лазовском заповеднике Приморья.



