Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах

Жители и гости столицы Приморья почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня во Владивостоке прошёл митинг в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 15 февраля, у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, неподалёку от Дома молодёжи на Второй Речке собрались представители ветеранских организаций, молодёжь, родственники и друзья владивостокцев, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах.

Собравшиеся почтили память героев, а также возложили цветы. Также по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу состоялось награждение медалями за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества. Обладателями наград стали председатель совета ветеранов приморской столицы Сергей Кондратенко и известный приморский журналист Андрей Островский.

По инициативе Кондратенко в 2007 году во Владивостоке появился памятник павшим в локальных войнах и военных конфликтах. Кроме того, председатель ветеранских организаций вместе с Андреем Островским долгие годы собирал материал, который в итоге вошёл в Книгу памяти Приморского края - она издавалась в нескольких частях. Авторы книги выезжали в подразделения силовых структур в поисках необходимой информации. Награды вручил военный комиссар Приморского края, участник боевых действий в Афганистане Сергей Сливинский.

«Этот труд очень важен и нужен. С тех пор, как началась эта работа, уже издано 4 книги. Хочется только пожелать, чтобы их больше не пришлось переиздавать, а список погибших не пополнялся», - сказал он.

Сергей Кондратенко рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», почему важно помнить день 15 февраля: «Мы вспоминаем наших боевых товарищей. Сейчас наши ребята в Сирии, например, находятся. Главное пожелание - если ты находишься в зоне боевых действий, пусть все пули пройдут мимо».











































































