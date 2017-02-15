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Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах : РИА "Восток-Медиа"
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Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
В краевом центре прошёл митинг в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
вчера, 17:51
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители и гости столицы Приморья почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня во Владивостоке прошёл митинг в честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 15 февраля, у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, неподалёку от Дома молодёжи на Второй Речке собрались представители ветеранских организаций, молодёжь, родственники и друзья владивостокцев, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах.

Собравшиеся почтили память героев, а также возложили цветы. Также по поручению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу состоялось награждение медалями за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества. Обладателями наград стали председатель совета ветеранов приморской столицы Сергей Кондратенко и известный приморский журналист Андрей Островский.

По инициативе Кондратенко в 2007 году во Владивостоке появился памятник павшим в локальных войнах и военных конфликтах. Кроме того, председатель ветеранских организаций вместе с Андреем Островским долгие годы собирал материал, который в итоге вошёл в Книгу памяти Приморского края - она издавалась в нескольких частях. Авторы книги выезжали в подразделения силовых структур в поисках необходимой информации. Награды вручил военный комиссар Приморского края, участник боевых действий в Афганистане Сергей Сливинский.

«Этот труд очень важен и нужен. С тех пор, как началась эта работа, уже издано 4 книги. Хочется только пожелать, чтобы их больше не пришлось переиздавать, а список погибших не пополнялся», - сказал он.

Сергей Кондратенко рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», почему важно помнить день 15 февраля: «Мы вспоминаем наших боевых товарищей. Сейчас наши ребята в Сирии, например, находятся. Главное пожелание - если ты находишься в зоне боевых действий, пусть все пули пройдут мимо».  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Турыст  (вчера, 21:33 )

    Красножопая сволочь без тени сожаления закрывала амбразуры телами своих сыновей по всему миру.

  • veter  (вчера, 22:07 )

    Ушастый ! За таких как ты мы как ты говоришь "красножопая сволочь" мы и воевали за речкой .

  • Ветеран  (сегодня, 09:48 )

    Может быть за речкой ты им и строил социализм на обломках феодализма, я так и не понял за что воевал.

  • Турыст  (сегодня, 09:24 )

    Нет безмозглый, воевал ты потому, что у красножопья не было мозгов, поэтому тебя и посылали на чужую амбразуру, почитай ветеранов Афгана, кто вернулся домой с невыбитыми мозгами из-за речки, Ближнего Востока, Африки и других мест чужих амбразур. Амерзкие и англо-ссакские "герои" сейчас это оценили в полной мере.



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