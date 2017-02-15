Сельским учителям Приморья повысят компенсацию платы за ЖКХ

В этом году в Приморье увеличат расходы на поддержку педагогов, живущих и работающих в сельских районах. Они пользуются правом на компенсацию платы за жильё и электричество, услуги ЖКХ и взносов за капремонт. Выплаты получают почти 14,6 тысячи педагогических работников на селе. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрели 451,4 миллиона рублей, тогда как в прошлом году было выделено около 370 миллионов.

Специалисты краевого департамента труда и социального развития объяснили, что расходы на жилищные услуги учителям компенсируют полностью, а оплату электроэнергии – частично. Компенсационные выплаты предоставляются независимо от формы собственности жилого фонда.

В списке получателей – специалисты образовательных организаций и учреждений социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот.

Специалисты краевого департамента труда и социального развития отметили, что основным условием для получения любых компенсационных выплат является предоставление квитанций, подтверждающих расходы. По всем возникающим вопросам специалисты советуют обращаться в территориальные отделы департамента или МФЦ по месту жительства.