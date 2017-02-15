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Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно: РИА "Восток-Медиа"
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Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
Виктор Пинский обсудил с министром природных ресурсов ситуацию в Находке
вчера, 17:12
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Росприроднадзор возьмёт под контроль проблему угольной пыли в Находке. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Виктор Пинский после встречи с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским.

«У федеральной службы, каковым является Росприроднадзор, есть полномочия не просто временно приостановить работу стивидорных компаний, загрязняющих окружающую среду. Предприятия будут лишены права работать, если не устранят причины загрязнения воздуха и воды, как это произошло в аналогичной ситуации в порту Ванино. Сейчас идут процедуры, в результате которых Росприроднадзор сможет провести срочную внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в Находке», – сказал Виктор Пинский, комментируя итоги встречи.

Встреча с министром, его заместителями и руководителями подведомственных служб и агентств состоялась накануне в Государственной думе в рамках заседания внутрифракционной группы Виктора Пинского. Депутаты озвучили ряд актуальных для своих регионов и страны в целом тем, связанных с экологией и природопользованием.

Проблема угольной пыли в Находке, которую поднял на встрече Виктор Пинский, на прошлой неделе получила широкий общественный резонанс. Жители города вышли на пикет, требуя принять срочные меры, чтобы вернуть себе право нормально дышать.

Приморский город пять лет задыхается в угольной пыли, с тех пор, как местные стивидорные компании переориентировались на перевалку угля. Раньше Находкинский порт специализировался на других видах грузов, поэтому он не имеет оборудования, которое бы защищало город и залив Находка от угольной пыли. Ситуация усугубилась этой зимой. По словам местных жителей, они вынуждены снимать жильё в других районах города, потому что от проникновения мелкой пыли в квартиры не спасают даже пластиковые окна. В Находке лежит чёрный снег, чёрного цвета лёд в бухте Находка. Угольной пылью покрыты все поверхности, в том числе и в местной школе, где ученики начинают день с уборки помещений. При этом замеры Роспотребнадзора лишь частично показывают превышения допустимого содержания вредных веществ.

«Какими бы ни были данные статистики или исследований, очевидно, что жить в таких условиях невозможно», – уверен депутат от Приморья Виктор Пинский.

По словам министра Сергея Донского, это проблема не только Дальнего Востока, её хорошо знают и в порту Мурманска.

«Тоже перегрузка угля, тоже триста метров до домов жителей. Собственники, на мой взгляд, реализуют недостаточный объём работ. Строительство щитов и водяные пушки не спасают ситуацию. Нужно добиться, чтобы владельцы портов начали вкладывать средства не просто в строительство щитов и устройств, удерживающих пыль, а выносить перегрузку угля на 300 метров глубже в фарватер, как предлагают экологи», – сказал в ходе встречи Донской.

Депутат предложил обратить особое внимание министра на происходящее в Находке, чтобы решить её оперативно, не дожидаясь, пока собственники созреют на траты по защите экологии, и пообещал министерству поддержку депутатов в этом вопросе.

В порту Ванино, где ситуация уже давно находится под особым контролем Росприроднадзора, районный суд по иску этого ведомства признал ОАО «Порт Ванино» виновным по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения»). Введённый в январе запрет на работу дробилок в порту решено продлить до полного устранения вредных выбросов.

«Понятно, что стивидорные компании дают рабочие места, и сейчас начнутся спекуляции на тему того, что защитники, экологи лишают город рабочих мест. Однако бизнес должен просчитывать последствия своих действий заранее, нельзя зарабатывать ценой жизни людей, уничтожая уникальную природную среду Дальнего Востока», – резюмировал приморский депутат. 

 
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Комментарии
  • Друг  (сегодня, 06:22 )

    Во Владивостоке ?????????????????????

  • СЕРГЕЙ  (сегодня, 08:36 )

    НАШ ДЕПУТАТ

  • Надежда Корчевная, Находка  (сегодня, 11:59 )

    «У федеральной службы, каковым является Росприроднадзор, есть полномочия не просто временно приостановить работу стивидорных компаний, загрязняющих окружающую среду. Предприятия будут лишены права работать, если не устранят причины загрязнения воздуха и воды, как это произошло в аналогичной ситуации в порту Ванино. Сейчас идут процедуры, в результате которых Росприроднадзор сможет провести срочную внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в Находке», – сказал Виктор Пинский, комментируя итоги встречи. - Министр либо лукавит, либо непрофессионал. Такие предприятия по правилам перевалки вапще не имеют права быть с СЗЗ меньше километра и не оборудованные изначально под перевалку сыпучих. О проблемы люди сигнализируют уже лет пять, но ни власть ни прокуроры ничего не предпринимают, потому как их давят авторитетом кремлевской крыши.



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