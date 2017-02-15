Артисты театра "Перекрёсток" выступили в "Парусе надежды"

Сегодня в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» приехали артисты владивостокского театра «Перекрёсток». Их выступление стало подарком детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сергей Рыбалка и Руслана Дедик пригласили ребят совершить символическое путешествие в сказочную страну, где растёт знакомая каждому с детства чудо-репка, тянуть которую в одиночку не под силу даже крепким и здоровым жителям волшебной деревни. Однако справиться с трудной задачей, как и во всех сказках, помогают друзья-зрители и немного волшебства.

По словам артистов, детям особенно понравился магический сеанс фотографирования с необычными персонажами, наряженными в клоунские одеяния. «Вы ведь приедете к нам ещё?» - попросили юные зрители при расставании.

«Конечно, мы пригласим ребят и на другие свои спектакли и наверняка встретимся с ними ещё не раз», - прокомментировал Сергей Рыбалка, руководитель «Перекрёстка».

«Сказочное путешествие» стало возможным благодаря содействию директора «Паруса надежды» Натальи Панковой и психолога центра Светланы Данченко. Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало, что руководители и сотрудники реабилитационного центра делают всё возможное, чтобы украсить жизнь детей, судьба которых с ранних лет сложилась не слишком удачно. Главной задачей руководство центра видит семейное устройство своих воспитанников. «Парус надежды» предоставляет целый комплекс социальных услуг — от квалифицированной социальной, медицинской, психолого-педагогической и правовой помощи до реабилитации на основе индивидуальных и групповых программ. Центр осуществляет свою деятельность в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы.