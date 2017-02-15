Приморцев ждёт снег с дождём

Сегодняшняя тёплая погода сменится ветром и снегом. На Приморье двигается очередной циклон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителей Приморья ждёт резкое изменение погоды. Уже завтра столбик термометра вновь опустится под влиянием циклона из районов Китая, который сместится на север Приморского края. Синоптики «Примпогоды» передают, что с фронтальными разделами этого циклона в крае пройдёт небольшой снег с дождём. В отдельных районах края может усилиться ветер. Ночью температура воздуха опустится до −20 °С, на побережье −4…+1 °С. Днём максимальная температура будет колебаться от 0 °С до +9 °С.

Во Владивостоке утром и днём 16 февраля возможны слабые осадки, местами туман, усилится юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха ночью −3 °С, максимальная +4 °С.

Главный синоптик края Борис Кубай на прошлой неделе заявлял, что в этом году приморцы могут ждать раннюю весну, с постоянным чередованием волн тепла и холода.

Ранее синоптики обещали выпадение осадков в конце прошлой недели. Однако тогда циклон обошёл край стороной.