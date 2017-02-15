575 школ Приморья получат высокоскоростной безлимитный Интернет

Накануне на заседании проектного департамента Приморья, проходившем под руководством губернатора Владимира Миклушевского, было объявлено о старте крупного краевого проекта по устранению цифрового неравенства. В первую очередь это означает обеспечение всех общеобразовательных школ доступом в Интернет при высокой скорости и отличном качестве связи.

Как отметил руководитель департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников, в рамках проекта планируется обеспечить всем 575 школам края доступ к краевым образовательным ресурсам на максимальной скорости канала без ограничения объёмов трафика.

Таким образом, школы получат в распоряжение возможности видеосвязи, дистанционного обучения, доступ к образовательным медиаресурсам. При этом пользоваться всем этим смогут около полумиллиона человек: учителя, учащиеся и их родители.

Кроме того, реализация проекта позволит развернуть систему мониторинга качества предоставления образовательных услуг и обеспечить все пункты приёма единого госэкзамена высокоскоростными каналами связи для организации видеонаблюдения в режиме онлайн.

Согласно проекту, задача внедрения скоростного Интернета в школы Приморья будет решаться поэтапно, с 2017 по 2020 год. Для этих целей было увеличено финансирование госпрограммы «Информационное общество», в этом году на мероприятия в рамках проекта по устранению цифрового неравенства в Приморье направят 43,5 миллиона рублей.

Параллельно в Приморье высокоскоростными каналами доступа обеспечивают медицинские учреждения края, об этом РИА «Восток-Медиа» рассказывало ранее.