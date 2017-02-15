В Артёме состоялся городской конкурс "А ну-ка, парни!"

Часть состязаний проходила в противогазах и с автоматами

В городе Артёме Приморского края уже начались мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Одним из них стал конкурс для старшеклассников «А ну-ка, парни!», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.













Мероприятие прошло в несколько этапов, в нём участвовали школьники 9-11-х классов. Сначала это были массовые соревнования в общеобразовательных учреждениях, затем – спортивный этап на станции юных техников. Там участники показывали навыки пулевой стрельбы из пневматического пистолета, разбирали-собирали автомат и надевали противогаз.

Заключительный этап конкурса прошёл в физкультурно-оздоровительном комплексе. Команды участников соревновались в военизированной эстафете, подтягивании на перекладине и рывке гири весом 16 килограммов. Судьями были тренеры-преподаватели и педагоги ДЮСШ «Феникс», «Атлетическая гимнастика», станции юных техников.

В результате первое общекомандное место заняла команда школы № 18, второе - № 11 и третье – № 17. Лучшим в командном и личном первенствах вручили памятные кубки, грамоты и медали.















