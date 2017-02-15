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В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир: РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
Одну из жертв они "устранили" с помощью уксусной кислоты
24 минуты назад
Закон | Приморский край
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Фото: media-pravo.info

Группу «чёрных риелторов» обвинили в нескольких убийствах ради получения квартир. От действий злоумышленников страдали одинокие старые люди, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В Приморском краевом суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт семи жителям Владивостока. Их признали виновными в деле о мошенничестве и убийствах, чтобы завладеть правом на квартиры.

Присяжные признали трёх подсудимых причастными к убийству двух человек. Убитые владели квартирами в Находке. Остальные мошенники являлись соучастниками незаконного переоформления права собственности на квартиры. Преступления совершены с 2006 по 2012 год на территории Находки и Владивостока. Всего злоумышленники присвоили 4 квартиры в этих городах. Жертвами становились пожилые люди или алкоголики.

Организатором группы стала жительница Находки, которая занималась оказанием риелторских услуг. Именно под её руководством члены преступной группировки совершали убийства.

Поймать с поличным злоумышленников удалось лишь в 2012 году, когда двух женщин застали на месте преступления. Они, переодевшись в медицинских работников, пришли к пенсионерке 1933 года рождения и под видом вакцины вкололи ей уксусную кислоту. После этого хозяйка квартиры умерла. В это время в квартиру вернулся сын убитой и застал женщин на месте преступления.

Уголовное дело в отношении одной из лжемедработниц следователи выделили в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения.

Ещё одно убийство группа совершила в 2007 году. Тогда их жертвой стал одинокий мужчина-алкоголик. Супруг руководителя преступной группы лично вместе со своим знакомым задушил хозяина однокомнатной квартиры. После убийства мужчины оформили по паспорту потерпевшего необходимые документы, на основании которых в дальнейшем незаконно завладели квартирой. В этом им помог ещё один член группы, внешне похожий на покойного. Позднее они продали это жилое помещение за 1,4 миллиона рублей.

Юридическую оценку действиям подсудимых даст Приморский краевой суд по итогам обсуждения последствий вердикта. 

 
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