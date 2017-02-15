Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка

Сегодня дороги Владивостока в целом были загружены всего на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». При этом в приморской столице зафиксирована одна крупная пробка.

Единственный утренний затор образовался сегодня на проспекте 100-летия Владивостока. Мощность полуторачасовой пробки от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» составила 8 баллов. Это на 2 балла выше обычного. В обратную сторону также собрался 7-балльный затор. В настоящее время эта магистраль несколько разгрузилась: плотность автомобильного потока на данном направлении составляет обычные 4 балла.

Плотное 6-балльное движение наблюдалось сегодня на Светланской улице. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», эта пробка была чрезвычайно короткой. Начавшись на Луговой площади, она закончилась уже в районе остановки «Гайдамак». Однако продержалась она целых полтора часа.

На «пятёрку» был загружен проспект Красного Знамени в сторону издательства «Дальпресс».

Трудности с движением зафиксированы и в районе мыса Эгершельд. Автомобилисты «ползли» от улицы Крыгина до улицы Пестеля. Эта часовая пробка также осложнила движение на Казанской и Верхнепортовой.

Впрочем, на других магистралях приморской столицы было весьма свободно. Так что плотность общегородского трафика оказалась довольно невысокой.