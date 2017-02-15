В главном аэропорту Приморья задерживаются московские рейсы

Изменения есть и в расписании автовокзала

Пассажирам, вылетающим из Владивостока в Москву, придётся ждать своего рейса несколько часов. Сегодняшние изменения в расписании аэропорта коснутся только столичных рейсов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 15 февраля, в международном аэропорту Владивостока задерживается несколько московских рейсов. Так, самолёт компании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Шереметьево в 9:20, перенесён на полчаса позже.

На табло отправления зафиксировано ещё одно изменение. Рейс SU-1703 вылетит в Шереметьево почти на 3 часа позже – в 16:50 вместо 14:05. Такая длительная задержка связана с поздним прибытием самолёта из Москвы. Самолёт «Аэрофлота» SU-1702 приземлится в Приморье лишь в 15:30, хотя ранее было запланировано другое время – 12:20.

Небольшие изменения есть и в расписании междугородних автобусов. По маршруту Владивосток – Покровка отменён рейс 522 в 13:30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.