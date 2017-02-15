Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Сегодня часть Владивостока останется без света: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 15 февраля 2017 года, 11:43
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Хабаровский "Амур" заставил понервничать московское "Динамо"
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Подрядчик знал о наличии трещин в подпорной стене во Владивостоке
Приморью грозит аномальное потепление
Приморью грозит аномальное потепление
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
В среду в Хабаровске пасмурно и тепло
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 21:53
В Приморье транспортный начальник уволен из-за утраты доверия
вчера, 18:07
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
вчера, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
вчера, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
вчера, 18:33
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
вчера, 14:43
Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции

Обсуждаемое
вчера, 15:54
23

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
вчера, 18:07
16

Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
вчера, 16:51
7

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 17:25
6

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
вчера, 12:55
5

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
вчера, 14:43
5

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
вчера, 17:30
5

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
вчера, 12:40
4

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
вчера, 12:35
3

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
вчера, 13:20
3

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы час назад
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 345



Система Orphus

Сегодня часть Владивостока останется без света

Сегодня часть Владивостока останется без света
Электроэнергии не будет в течение рабочего дня
сегодня, 07:03
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: tverigrad.ru

Сегодня часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации "Владивостокских электрических сетей", в среду, 15 февраля, в промежутке с 9 утра до 5 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам:

Адмирала Горшкова, 32, 36, 38, 40;

Адмирала Кузнецова, 50;

Адмирала Юмашева, 7, 22а, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 38;

Академика Королёва, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27;

Алеутская, 17;

Анны Щетининой, 30, 39;

Девятая, 19а, 21;

Десятая, 26, 27, 34, 38, 40;

Западная, 33;

Карла Маркса, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 117, 123, 129в, 152, 156;

Кольцевая, 98, 100, 102;

Курильская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 52, 53, 54, 56, 58;

Мыс Кунгасный, 1а, 2, 3-б, 5;

Набережная, 1-б;

Океанский проспект, 87, 103, 105;

Охотская, 1, 2д;

Полуденная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 25, 27;

садовое общество «Портовик-1», 23-б;

садовое товарищество «Зелёный угол», 119, 120;

Светланская, 35;

Светлая, 45а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 125, 127, 129;

Суворовская, 48, 52, 125, 127, 129, 131, 133, 135;

Тернейская, 7, 11, 11-б, 13, 16;

Чунаева, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 103, 105, 107;

Школьный переулок, 3;

Южная, 1, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Юности, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru