Биографию Александра Фадеева написал приморец Василий Авченко

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Новая книга из серии ЖЗЛ уже поступила в продажу
|Фото: Василий Авченко, архивные
Биографию писателя Александра Фадеева написал владивостокский журналист Василий Авченко. Книгу выпустило столичное издательство «Молодая гвардия» в популярной серии «Жизнь замечательных людей», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Василий Авченко – автор книг «Правый руль», «Глобус Владивостока», «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильёй Лагутенко), «Кристалл в прозрачной оправе». Над биографией Фадеева он работал около четырёх лет.
«В равной степени интересны и тексты, и жизнь Фадеева, похожая на остросюжетный роман с трагической развязкой, – говорит Авченко. – Важно и то, что Фадеев до конца считал себя дальневосточником. Приморье присутствует не только в «Разгроме» или «Последнем из удэге», но даже в «Молодой гвардии», где краснодонские подпольщицы поют про «штурмовые ночи Спасска»… Поэтому дальневосточным страницам жизни писателя я уделил особое внимание».
Александр Фадеев родился под Тверью в 1901 году, детство и юность провёл в Приморье. Учился во Владивостокском коммерческом училище, партизанил, воевал в рядах Народно-революционной армии Дальневосточной республики. В 1939-м возглавил Союз писателей СССР, в 1956-м покончил с собой. К 115-летию со дня рождения писателя в Приморском музее имени Арсеньева открылась выставка «В память о Саше», посвящённая юности Фадеева.
Сочинение ученика ВКУ Фадеева по повести Гоголя «Портрет»
«Если в советское время Фадеева превозносили как классика, то в перестроечный период он вместе с рядом других героев советской эпохи подвергся шельмованию. Нужно по-новому осмыслить эту крупную, интересную, сложную фигуру», – считает Василий Авченко.
Соколята. Фадеев и его друзья. Владивосток. 1917-1918
«Книги Фадеева и его биография — отличный разговор не только о литературе, но и вообще о жизни: о личном и общественном, о призвании и долге», – отметил писатель Роман Сенчин в своей рецензии на новую биографию Фадеева.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в декабре 2016-го во Владивостоке и Чугуевке состоялись дни памяти автора хрестоматийных «Разгрома» и «Молодой гвардии».
Я тут наверное один отпишусь, не больно нонче-то читают, печалька. . . Не гоже подлинному таланту ходить хожеными тропами, было ведь уже. "Какой журналист не мечтает написать книгу. . . ", хе-хе, Довлатов кажись. Проглядывает как раз тот самый случай. Здесь, на далекой окраине, в захолустье, вам , товарищ амбициозный автор, ловить нечего, безнадега и трата времени и чернил. Даже ваш "сооавтор" вовремя смекнул, что скакать и кривляться на сценах местных дэкашек сельских-беспонтово, и произведя ряд манипуляций над собой , окопался в Москве. Кстати , писательство там почти не канает, даже уровня Шаргунова добиться вряд ли удасться. Спрос на писательство микроскопический-такую роскошь, в виде хобби , может позволить себе какойнить заоблачный газпромофец или нефтянник. Хотя местная знаменитость, выстрелившая одной лишь весьма средней по читабельности книгой, можно и у нас, в муравах. На хлеб с кабачковой икрой хватит.
Кто такой Авченко? Это тот кто про барыг книжки пишет? Так вот пускай и продолжает про барыг писать.
Прочел половину бумаготворчества местного журналиста, ЖЗЛ Фадеева пока не попадалась в магазинах. Далеко НЕ худший вариант. . . Почитайте других местных писак, особенно бывших рыбаков: на 10-й странице начинаются риголетные спазмы желудка. Сашу Шикотана в качестве рвотного можно гарантированно рекомендовать. . .
Александр Фадеев. Призвание - писатель, долг - отправлять коллег по писательскому цеху ("инженеров человеческих душ") в ГУЛАГовскую преисподню. Сильно пил. В конце концов не выдержал тихого голоса совести, застрелился. Скажет кто-то: время такое было. . . Да, время было людоедское, но люди (Ч е л о в е к и) были и тогда. Тяжко им приходилось без работы, без средств к существованию. Но не продавались, не лизали сапог сталину. Хорошо, если как Булгакову, позволили работать в театре гардеробщиком. А М. Зощенко, А. Ахматова, М. Цветаева и другие перебивались, как - непонятно. Мандельштама, Пильняка, Клюева иже с ними уничтожили в той мясорубке. Кого не убили - изводили морально и физиически. Достаточно почитать биографии Пастернака, Чуковского (дневники), Заболоцкого. . . Петр Леонидович Капица, знаменитый наш физик, не раз заступался за обреченных коллег, рискуя жизнью спасал других. Почти любой известный (и хороший, заметьте) писатель, поэт прошел через лагеря. А книгу "не читал, но осуждаю". Так с трибун клеймили Пастернака за "Доктора Живаго. "
Ты чо, еще от угара "перестройки" мозги не проветрил?"Огоньков" коротича обчитался, сходи, сблевни, если чо. . . .
Некий Иван Жуков в 1989г. уже писал о Фадееве в серии ЖЗЛ. Зачем дубль-то?