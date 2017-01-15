В Черниговском районе Приморья сегодня хотят восстановить подачу тепла

|
|
После аварии котельную ремонтируют круглосуточно
|Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Специалисты в круглосуточном режиме восстанавливают оборудование на котельной в Черниговском районе, чтобы уже сегодня, 15 января, вечером запустить отопление. До сих пор остаются без тепловой энергии 44 жилых дома и социальные объекты в посёлке Сибирцево.
По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, накануне вечером в населённый пункт выехал заместитель главы региона Евгений Вишняков. Там он провёл заседание оперативного штаба. По информации, которую предоставила и. о. директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, на муниципальной котельной Сибирцева произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.
«Производилась замена подшипников тележки шлакоудалителя и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада», — рассказала она.
Евгений Вишняков акцентировал внимание, что для ликвидации аварии есть все необходимые материальные и трудовые ресурсы. Также он добавил, что причину аварии уже обнаружили.
«Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование. Сложность проведения ремонтных работ усугубляется и тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха на улице», — отметил он.
По словам замглавы региона, есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.
«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.
Восстановить необходимые параметры теплоснабжения посёлка планируется в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
смешно читать, что люди наконец то взялись за работу ! Как же без него! Дома в сибирцево без отопления с 9 января. Сегодня пятнадцатое. действительно, пора бы и поработать. . . тем более, что губернатор поручил. . .
Дома в Сибирцево без отопления еще с 3го января (во всяком случае на Мелиораторов 2), а не с 9го числа.
А как же тогда эта котельная паспорт готовности получала?и как администрация края осенью рапортовала, что приморье к зиме готово?