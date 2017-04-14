Пограничники Приморья перехватили 220 литров нелегального алкоголя

Пограничники не дали ввезти в столицу Приморья 220 литров спиртосодержащей продукции. Весь груз находился на борту теплохода «Сильвер Винд», под флагом Сьерра-Леоне, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По информации ведомства, судно уже давно находилось под пристальным вниманием пограничников: «Сильвер Винд» не в первый раз «грешит» с алкоголем. Чуть меньше месяца назад на этом теплоходе при входе в порт Владивостока проверяющие изъяли 50 коробок незадекларированной выпивки – общим объёмом в 350 бутылок. Впрочем, это не помешало экипажу судна вновь пойти на нарушение российского законодательства.

На этот раз личный состав «Сильвер Винда» оказался более находчивым: в одном из помещений теплохода матросы оборудовали тайник, который, несмотря на все предпринятые контрабандистами меры предосторожности, всё равно был обнаружен пограничниками. Документов, подтверждающих законность происхождения алкогольной продукции, на судне не оказалось. В итоге изъятое спиртное отправили на экспертизу для вынесения правового решения.







