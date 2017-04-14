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Пхеньян готов жёстко ответить США в случае военного удара: РИА "Восток-Медиа"
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Пхеньян готов жёстко ответить США в случае военного удара

Пхеньян готов жёстко ответить США в случае военного удара
В Северной Корее "не сидят сложа руки"
вчера, 18:05
Общество | Приморский край
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Фото: РЖД

Заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс заявил, что ситуация на Корейском полуострове «зашла в тупик», Пхеньян не собирается «сидеть сложа руки» в ожидании превентивного удара США. Об этом сегодня сообщило агентство РИА «Новости».

Хан Сон Рёль также отметил, что президент Соединённых Штатов «создаёт проблемы» своими «агрессивными» сообщениями в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, возможное нанесение удара стало главной темой обсуждения в мире. Американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

В минувшее воскресенье США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем «Карл Винсон». В Северной Корее пригрозили ответными мерами и подчеркнули, что Пхеньян не выпрашивает мира, но всегда «готов защитить себя силой оружия».

Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», вылет самолёта из Владивостока в Пхеньян сегодня задерживается в течение почти восьми часов.

 
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Комментарии
  • Турыст  (вчера, 18:12 )

    В северной корейке не сидят сложа руки, a взяли ложки в руки и открыли пасти.



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