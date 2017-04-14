Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке

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Архитекторы выступают "за", чиновники - "против"
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Владивостоку пока не грозит снос хрущёвок. Думать об этом пока рано – многих горожан до сих пор не могут переселить из бараков. Хотя архитекторы уверены – советские пятиэтажки всё-таки придётся расселять.
Одной из наиболее обсуждаемых российских новостей последнего времени стал снос так называемых хрущёвок в Москве. Несколько дней назад эта тема перестала быть локальной – депутаты Совета Федерации предложили распространить столичный опыт на все регионы страны. В том, насколько актуально данное предложение для Владивостока, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Если говорить о мнении архитекторов, то в большинстве случаев оно будет однозначным – сносить хрущёвки нужно. Эти дома попросту устарели и не соответствуют современным стандартам. Замещение пятиэтажных районов новыми домами сможет улучшить и уровень жизни людей, и внешний вид города. Такого мнения, например, придерживается директор Инженерной школы ДВФУ, профессор Александр Беккер. Он рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «В то время, когда эти дома строились, они были нужны. Людей массово переселяли из бараков, и они получали полноценные квартиры. Но сейчас хрущёвки морально устарели. Теперь в строительстве совершенно другие стандарты. Нынешние требования к материалам, к теплозащите, все нормативы изменились. Те же коммуникации – их можно подновить, но радикально их не поменяешь».
Александр Беккер отметил, что по прошествии времени пятиэтажные советские дома устареют ещё больше. Так что сносить их придётся – рано или поздно.
Однако это – теория. На практике же пятиэтажки в Приморье до сих пор являются нужным и востребованным жильём. Хотя бы потому, что проблема переселения людей из бараков в крае не решена до сих пор. В администрации Владивостока считают, что для начала стоит решить её, а потом уже говорить о каких-то дальнейших проектах. О позиции мэрии рассказала замруководителя пресс-службы Марина Ивлева: «Если говорить о Владивостоке, то у нас до сих пор стоит вопрос с переселением людей из аварийных домов и бараков. Там люди живут в действительно ужасных условиях, там царит настоящая безысходность. Для начала нужно расселить их. Поэтому думать о том, нужно сносить городские хрущёвки или нет, преждевременно».
Кроме того, вопрос упирается в деньги. Москва может позволить себе потратить несколько триллионов рублей на реализацию подобной программы. У приморских городов такой возможности нет. Даже решение «барачного» вопроса является серьёзной ношей для муниципальных бюджетов. Как рассказала Марина Ивлева, за последние 5 лет во Владивостоке построили 5 домов для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это 169 квартир. Строительство финансировалось сразу из трёх бюджетов – федерального, регионального и городского. В декабре 2016 года эта программа закрылась, и лишних денег на разного рода сносы и переселения у Владивостока пока нет.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Москва-всероссийский пылесос денег, людей. Хрущевки, эта афера едросовская, затея исключительно ради метров земли котрые вдруг оказались, с течением времени, в центре Москвы. Параллельно принимается законик, чтобы гражданин не барагозил, а дисциплинированно отчалил на новые квадратные метры на задворках. А у нас?Деградирующий, депрессивный город, с подпиткой населением из близлежащих вымирающих деревень, город без будущего, на краю цивилизации, с поганым климатом и экологией, где гавно продолжает сливаться в море. Кто сюда вкладываться будет, какой невменяемый?
Прежде чем сносить хрущёвки, начните с гостинок
Новые дома не простоял и половины срока хрущевок. . . Предпочёл хрущевку новостройки, тем более тому который будет строить государство а значит по цепочке к концу постройки будет разворовано и съэканомлено на всем
Сносить хрущевки?)) А это где-то 60-70 процентов жилого фонда Владивостока. В принципе сопок во Владивостоке достаточно, можно в склонах землянки отрыть да)).
Да же если предположить, что эту больную идею начнут здесь воплощать в жизнь, как возликует местное ворье!Одни поставки цемента озолотят на три жизни вперед. Ну, и уголовные дела, есссено, появятся, как же без них. Тут показан был сюжет на местном тв, как расселили барак на Уткинской. Расселили в бюджетный дом в ебенях, в трудовом. Теперь нужно мотаться с трудовой , например, на окатовую. Люди дико недовольны, но ничего не поделаешь, усё законно. Сам дом поганый, из дишманских материалов, эмалированные еще советские мойки, тонкие стены, дырявая, текущая крыша. Но утешает лишь то, что эти прожекты прожектами и останутся.