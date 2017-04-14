Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке

Владивостоку пока не грозит снос хрущёвок. Думать об этом пока рано – многих горожан до сих пор не могут переселить из бараков. Хотя архитекторы уверены – советские пятиэтажки всё-таки придётся расселять.

Одной из наиболее обсуждаемых российских новостей последнего времени стал снос так называемых хрущёвок в Москве. Несколько дней назад эта тема перестала быть локальной – депутаты Совета Федерации предложили распространить столичный опыт на все регионы страны. В том, насколько актуально данное предложение для Владивостока, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Если говорить о мнении архитекторов, то в большинстве случаев оно будет однозначным – сносить хрущёвки нужно. Эти дома попросту устарели и не соответствуют современным стандартам. Замещение пятиэтажных районов новыми домами сможет улучшить и уровень жизни людей, и внешний вид города. Такого мнения, например, придерживается директор Инженерной школы ДВФУ, профессор Александр Беккер. Он рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «В то время, когда эти дома строились, они были нужны. Людей массово переселяли из бараков, и они получали полноценные квартиры. Но сейчас хрущёвки морально устарели. Теперь в строительстве совершенно другие стандарты. Нынешние требования к материалам, к теплозащите, все нормативы изменились. Те же коммуникации – их можно подновить, но радикально их не поменяешь».

Александр Беккер отметил, что по прошествии времени пятиэтажные советские дома устареют ещё больше. Так что сносить их придётся – рано или поздно.





Однако это – теория. На практике же пятиэтажки в Приморье до сих пор являются нужным и востребованным жильём. Хотя бы потому, что проблема переселения людей из бараков в крае не решена до сих пор. В администрации Владивостока считают, что для начала стоит решить её, а потом уже говорить о каких-то дальнейших проектах. О позиции мэрии рассказала замруководителя пресс-службы Марина Ивлева: «Если говорить о Владивостоке, то у нас до сих пор стоит вопрос с переселением людей из аварийных домов и бараков. Там люди живут в действительно ужасных условиях, там царит настоящая безысходность. Для начала нужно расселить их. Поэтому думать о том, нужно сносить городские хрущёвки или нет, преждевременно».

Кроме того, вопрос упирается в деньги. Москва может позволить себе потратить несколько триллионов рублей на реализацию подобной программы. У приморских городов такой возможности нет. Даже решение «барачного» вопроса является серьёзной ношей для муниципальных бюджетов. Как рассказала Марина Ивлева, за последние 5 лет во Владивостоке построили 5 домов для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это 169 квартир. Строительство финансировалось сразу из трёх бюджетов – федерального, регионального и городского. В декабре 2016 года эта программа закрылась, и лишних денег на разного рода сносы и переселения у Владивостока пока нет.