ТОФ устраивает соревнования по экзотическому для Приморья виду спорта

Во Владивостоке впервые пройдёт открытый чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука. По информации пресс-службы ТОФ, в субботу, 15 апреля, участники соберутся на полигоне морской пехоты «Горностай». Начало - в 10:00.

Соревноваться будут более 50 спортсменов: военнослужащие ТОФ и члены их семей, спортивные клубы краевой столицы, детские патриотические клубы. Представители организатора – спортивного комитета ТОФ – отмечают: «В соревнованиях смогут принять участие и любители этого достаточно экзотического для Дальнего Востока вида спорта».

Во время субботнего спортивного праздника лучники и военнослужащие морской пехоты ТОФ одновременно устроят соревнование в точности поражения грудной мишени.

Для зрителей и болельщиков будет работать выставка военной техники и вооружения. Все желающие смогут попробовать настоящую флотскую гречневую кашу.

Победителей и призёров чемпионата наградят грамотами, медалями и ценными подарками.