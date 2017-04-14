ТОФ устраивает соревнования по экзотическому для Приморья виду спорта

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Чемпионат пройдёт на полигоне "Горностай"
|Фото: tvoy-vihodnoy.ru
Во Владивостоке впервые пройдёт открытый чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука. По информации пресс-службы ТОФ, в субботу, 15 апреля, участники соберутся на полигоне морской пехоты «Горностай». Начало - в 10:00.
Соревноваться будут более 50 спортсменов: военнослужащие ТОФ и члены их семей, спортивные клубы краевой столицы, детские патриотические клубы. Представители организатора – спортивного комитета ТОФ – отмечают: «В соревнованиях смогут принять участие и любители этого достаточно экзотического для Дальнего Востока вида спорта».
Во время субботнего спортивного праздника лучники и военнослужащие морской пехоты ТОФ одновременно устроят соревнование в точности поражения грудной мишени.
Для зрителей и болельщиков будет работать выставка военной техники и вооружения. Все желающие смогут попробовать настоящую флотскую гречневую кашу.
Победителей и призёров чемпионата наградят грамотами, медалями и ценными подарками.