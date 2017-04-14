Приморье вскоре получит второй федеральный транш на ремонт дорог

Правительство Российской Федерации согласовало второй целевой денежный транш Приморскому краю. Его объём составит 1,13 миллиарда рублей, деньги будут направлены на восстановление автомобильных дорог и мостов, повреждённых в результате прошлогоднего наводнения после тайфуна «Лайонрок».

Как сообщили сотрудники краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, для полного восстановления дорожной инфраструктуры Приморья после тайфуна, по расчётам специалистов, было заявлено около трёх миллиардов рублей.

«Первые 260 миллионов рублей пришли нам в конце прошлого года, сейчас ждём второй транш – 1,13 миллиарда. Как только средства будут доведены, направим их на оплату работ по восстановлению дорог и мостов, пострадавших в ходе наводнения. В настоящее время ремонт уже ведётся силами «Примавтодора», – уточнил директор департамента Александр Швора.

Всего в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населённых пунктов. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что стихия нанесла большой урон транспортной инфраструктуре – до сих пор ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.