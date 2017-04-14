Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 15 апреля 2017 года, 03:12
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Картина дня в Хабаровском крае: гадкий запах, врачи, цветы и дороги
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
Хабаровские газовики отрицают свою причастность к запахам в городе
Хабаровские газовики отрицают свою причастность к запахам в городе
В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин
В Хабаровске пенсионерка "ради удовольствия" написала около 100 картин
Регионы:


Популярное
вчера, 08:28
Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 10:22
На фабрике "Штыковские двери" в Приморье произошёл сильный пожар
вчера, 12:07
Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 10:12
"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении
вчера, 13:20
В Хабаровске врача осудили за попытку присоединиться к террористам
вчера, 13:40
В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 11:00
Иностранцы штурмом берут миграционный центр в Хабаровске
вчера, 07:01
Рабочая неделя в Приморье завершится дождями
вчера, 18:12
Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 09:52
В преддверии Пасхи: яйца на владивостокских рынках дороже магазинных

Обсуждаемое
вчера, 12:07
9

Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США
вчера, 12:34
7

Приморцы смогут выбрать президента России через личный кабинет
вчера, 18:12
5

Эксперты рассуждают, стоит ли сносить хрущёвки во Владивостоке
вчера, 08:28
5

Рейс Владивосток – Пхеньян задержан почти на 8 часов
вчера, 11:04
3

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
вчера, 13:40
3

В Хабаровске специалисты в экстренном порядке исследуют пробы воздуха
вчера, 16:45
2

Жителя Совгавани отправили под суд за экстремистский пост в соцсети
вчера, 15:35
2

Депутат: компенсация за летний отдых не очень востребована гражданами
вчера, 15:55
2

В Хабаровске проведут ещё один митинг против правительства страны
вчера, 17:02
1

Приморцев обещают накормить голубым и другим сыром
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды вчера, 10:33
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству вчера, 11:04
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1255



Система Orphus

Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера

Сегодня во Владивостоке состоится мировая музыкальная премьера
Автор сюиты "Морские пейзажи" - бывшая жительница Приморья
вчера, 15:42
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: предоставлено РИА "Восток-Медиа" Марией Науэн

Во Владивостоке завершается 26-й международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который длился с 4 апреля и впервые объединил два вида творчества. Сегодня во время закрытия состоится мировая премьера сюиты «Морские пейзажи», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 18:30 в большом зале Приморской краевой филармонии начнётся  церемония закрытия фестиваля «Дальневосточная весна», который собирает во Владивостоке российских и зарубежных музыкантов – из Республики Корея, США, Китая, Норвегии, Финляндии и других стран. Сейчас впервые участвует Пекинский международный симфонический оркестр, главный дирижёр которого – бывшая жительница Владивостока Мария Науэн. Перед приездом на родину она рассказала в интервью «Восток-Медиа» о своём коллективе и будущей мировой премьере сюиты для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи».

Кроме Пекинского оркестра, на сцену филармонии выйдет также Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством Анатолия Смирнова. Программа вечера включает увертюру «Морская тишь и счастливое плавание» Мендельсона, симфоническую картину «Садко» Римского-Корсакова, увертюру «Летучий голландец» Вагнера, увертюру Дунаевского к кинофильму «Дети капитана Гранта» и другие произведения. Ещё одна премьера во Владивостоке -  концерт для фортепиано с оркестром «Ода Весне» Раффа.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru