Приморцы смогут выбрать президента России через личный кабинет

Революцией в избирательном праве назвал предстоящие изменения в законы о выборах президента РФ и об основных гарантиях избирательных прав заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский. Об этом говорится в сообщении приморского отделения партии.

«Это настоящая революция в избирательном праве, и в смысле применения современных технологий, и в смысле возможностей для избирателей», - сказал приморский депутат. Позицию фракции он представил коллегам-депутатам на пленарном заседании Государственной думы РФ.

«Цель изменений – сделать голосование максимально простым и удобным для избирателей. Исключить возможности для фальсификаций. Современные технологии это позволяют. Их надо использовать», – уверен Виктор Пинский.

Авторы законопроектов предлагают отменить институт открепительных удостоверений на выборах президента и максимально упростить процедуру голосования для тех, кто не может сделать это по месту жительства. Как отмечали участники дискуссии, сегодня гражданину нужно проявить недюжинную настойчивость, приложить усилия и потратить время, чтобы получить открепительное. И это всегда исключало из выборного процесса огромные категории избирателей. Тех, у кого внезапно поменялись планы на день голосования, работников непрерывных производств, находящихся на лечении и в отпуске, а также членов избирательных комиссий – почти миллион человек и работников правоохранительных органов, которые обеспечивают нормальный ход голосования.

«Все они получат простую и понятную возможность проголосовать там, где им удобно. Для обработки данных избирателей, желающих проголосовать по фактическому месту нахождения, планируется применить самые передовые технологии. Это будет делаться через личный кабинет на сайте ЦИКа. Для тех избирателей, которые всё же не смогут уложиться в срок, чтобы заранее уведомить избирком о своём желании голосовать не по прописке, будут созданы 500 универсальных участков в стране, где можно это сделать прямо в день голосования. Процедура максимально упрощается на всех этапах, начиная с поиска места для голосования. На сайте ЦИКа планируется размещать не просто адреса участков и карты округов. Планируется визуализация адреса, чтобы человек мог легко сориентироваться на местности. ЦИК привлекает к этой работе Яндекс, у которого огромный опыт реализации таких проектов», – сообщил депутат.

По прогнозам Центризбиркома, эти меры существенно увеличат явку на выборы.

Противникам нововведений, которые считают, что упрощение процедуры голосования даёт дополнительные возможности для злоупотреблений, депутат пояснил:

«Цифровые технологии практически полностью исключают возможность фальсификаций. Всё, что оцифровано, в отличие от бумажных документов, легко и быстро проверить прямо в ходе голосования. Серьёзное ужесточение административной ответственности за нарушения (суммы штрафов планируется увеличить в 10 раз) и введение уголовной ответственности, я думаю, полностью закроет эту тему, отобьёт желание участвовать в фальсификациях».

Есть и другая гарантия честности результатов. «За последний месяц председатель Центризбиркома встретилась с представителями более чем 30 партий. И, как говорит Элла Александровна (Памфилова. – Прим. ред.), в том числе самые «чёрные оппоненты» высказали свои замечания. Все – учтены. Более того, изменения, которые помогут обезопасить процедуру выборов от нарушений, можно продолжать вносить. Заседания рабочей группы по подготовке законопроекта проходят в открытом режиме, и избирком настаивает на том, чтобы все партии приняли в этом процессе участие. Можно говорить о том, что закон будет именно такой, каким его хотят видеть все партии. В итоге реализовать избирательное право на выборах президента смогут все, кто этого действительно захочет», – уверен депутат от Приморья.

Законопроекты, которые вносят эти изменения, Государственная дума РФ приняла 12 апреля в первом чтении.