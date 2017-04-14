Самолёт из Владивостока не спешит в Пхеньян на фоне ракетных угроз США

Соединённые Штаты готовы нанести упреждающий удар «Томагавками» по территории Корейской Народно-Демократической Республики, если «будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям». Сегодня, напоминает РИА «Восток-Медиа», неожиданно долго задерживается вылет рейсового самолёта из Владивостока в Пхеньян.

О возможной атаке США на Северную Корею сегодня утром сообщило интернет-издание Gazeta.ru со ссылкой на разведывательные источники американского канала NBC News.

Американские ВМС разместили два эсминца, оснащённых крылатыми ракетами типа «Томагавк», сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, говорят источники NBC, расположен менее чем в 500 километрах от площадки для ядерных испытаний КНДР. Помимо этого, тяжёлые бомбардировщики воздушной армии США разместились на острове Гуам. Они якобы готовы атаковать «по необходимости».

Официальный Пхеньян заявил, что готов ответить США и их азиатским союзникам ядерными ударами, как только зафиксируют американскую атаку.

Возможное военное обострение напрямую коснётся Приморского края, по территории которого проходит государственная граница с КНДР протяжённостью около 40 километров. Странным образом сегодня почти на 8 часов задерживается вылет самолёта из Владивостока в Пхеньян «по решению руководителя авиакомпании Air Koryo».







