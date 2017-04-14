Владивосток ждут постоянные перекрытия дорог в центре

В ближайшее время столица Приморья займётся плотной подготовкой ко Дню Победы

На нескольких центральных улицах Владивостока в течение предстоящих двух недель будут ограничивать движение и парковку. Это необходимо в связи с репетициями военного парада в честь 72-й годовщины Великой Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии города, ограничения ожидаются с 21 апреля по 5 мая, а также непосредственно 9 мая. Так, 21, 25 и 27 апреля с 2:30 ночи до 6 утра движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

28 апреля, 3 и 5 мая с 21:00 до полуночи владивостокцы не смогут проехать на следующих участках:

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

5 мая с 21:00 до 12 ночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на дорогах:

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 на улице Светланской до дома № 1 на Океанском проспекте;

по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В День Победы, 9 мая, ограничения на следующих участках будут действовать с 7 утра до 15:00:

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до дома № 73 на улице Светланской;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 на улице Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

по улице Батарейной: от пересечения с улицей Западной до дома № 2 на улице Батарейной;

по улице Верхнепортовой: от дома № 2 на улице Верхнепортовой до дома № 30 на улице Верхнепортовой;

по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

9 мая с 6 утра до 16:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а на Океанском проспекте до дома № 73 на улице Светланской;

по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланской.

9 мая с 21:30 до 23:00 приморцам придётся постоять в пробках из-за ограничений на дорогах:

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.