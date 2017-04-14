Владивосток ждут постоянные перекрытия дорог в центре

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В ближайшее время столица Приморья займётся плотной подготовкой ко Дню Победы
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На нескольких центральных улицах Владивостока в течение предстоящих двух недель будут ограничивать движение и парковку. Это необходимо в связи с репетициями военного парада в честь 72-й годовщины Великой Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы мэрии города, ограничения ожидаются с 21 апреля по 5 мая, а также непосредственно 9 мая. Так, 21, 25 и 27 апреля с 2:30 ночи до 6 утра движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;
по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
28 апреля, 3 и 5 мая с 21:00 до полуночи владивостокцы не смогут проехать на следующих участках:
по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;
по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
5 мая с 21:00 до 12 ночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на дорогах:
по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;
по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 на улице Светланской до дома № 1 на Океанском проспекте;
по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;
по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
В День Победы, 9 мая, ограничения на следующих участках будут действовать с 7 утра до 15:00:
по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до дома № 73 на улице Светланской;
по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;
по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 на улице Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;
по улице Батарейной: от пересечения с улицей Западной до дома № 2 на улице Батарейной;
по улице Верхнепортовой: от дома № 2 на улице Верхнепортовой до дома № 30 на улице Верхнепортовой;
по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
9 мая с 6 утра до 16:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а на Океанском проспекте до дома № 73 на улице Светланской;
по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланской.
9 мая с 21:30 до 23:00 приморцам придётся постоять в пробках из-за ограничений на дорогах:
по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.