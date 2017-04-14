Приморцам предложили нарисовать город мечты

Приморцев пригласили к участию в конкурсе эскизов дворовых территорий и общественных пространств. До конца апреля организаторы из краевого департамента ЖКХ будут собирать эскизы на адрес: Primorsky.gorod@mail.ru, а затем устроят общественный смотр на площадке выставки «Город».

24-я международная строительная выставка «Город» пройдёт с 26 по 28 апреля в ангарах бывшего владивостокского аэропорта «Терминал Экспо». Лучшие эскизы приморцев будут опубликованы на официальном сайте администрации Приморского края и войдут в портфель проектов по благоустройству городов. Жюри оценит комфортность созданного пространства, удобство в эксплуатации, экологичность и оригинальность дизайнерских идей. В дальнейшем при реализации программы благоустройства жители смогут выбирать понравившиеся варианты или их элементы и воплощать их в жизнь в приморских городах и посёлках.

Руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко рассказала о задании конкурса:

«Мы предлагаем каждому желающему поработать с конкретным двором, в котором вы живёте, или общественной территорией – площадью, центральной улицей, прогулочной зоной, видовой площадкой или сквером, и создать два проекта, эскиза или наброска: с минимальным и дополнительным перечнем работ. Первый – это ремонт дворовых проездов, установка лавочек, урн для мусора и освещения, второй предлагает пофантазировать, чего не хватает для полного счастья – детской или спортивной площадки, велосипедной дорожки, малых архитектурных форм, зелёного газона, ярких клумб или мини-сквера в форме лабиринта».

Работы принимаются в любом виде, от детского рисунка до эскиза, мастер-плана, дизайн-проекта или визуализации. В идеале создаваемые объекты благоустройства должны отражать индивидуальность района, города, края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В городах и посёлках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворовые территории и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. На это Приморье получит федеральные субсидии, денег добавит и краевой бюджет. Заявки на участие в проекте по благоустройству в этом году подали более 50 населённых пунктов края.