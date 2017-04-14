"Примгидромет" официально опроверг слухи о штормовом предупреждении

Информация об объявленном штормовом предупреждении в Приморском крае не подтвердилась. «Примгидромет» информирует только о приближающейся непогоде, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня местные СМИ написали о штормовом предупреждении, якобы объявленном в Приморье на начало следующей недели – 17 и 18 апреля. Как сообщил корреспонденту агентства пресс-секретарь краевого управления гидрометеорологии «Примгидромет» Виктор Чулков, никаких объективных причин объявлять бедствие на сегодняшний день нет.

Согласно федеральному закону метеорологические бедствия могут официально подтвердить и объявить лишь уполномоченные в регионах подразделения «Росгидромета». В случае с Приморским краем речь идёт только о «Примгидромете».

«На сегодняшний день мы действительно прогнозируем усиление осадков с понедельника на вторник следующей недели, но уж точно не в таком объёме, чтобы объявлять штормовое. Ни сила ветра, ни среднесуточная величина осадков не располагают к тому, чтобы объективно выдвигать такие прогнозы», - сказал во время разговора с корреспондентом агентства Виктор Чулков.

Представитель «Примгидромета» также добавил, что погода часто бывает очень непредсказуемой и никто не исключает, что штормовое предупреждение специалисты всё-таки объявят. Однако пока таких оснований, уточнил он, совершенно точно нет.

Стоит отметить, что «Примгидромет» прогнозирует обильные осадки по всей территории края 17 и 18 апреля. К тому же ожидается усиление ветра в прибрежных районах Приморья – до 27 метров в секунду в отдельных районах, однако этого всё равно недостаточно для штормового предупреждения.