Выходные в Приморье: космический забег, Пасха и спектакль с Белобровой

Грядущий уикенд богат на спортивные, культурные, социальные и общегородские события. Одним из главных станет встреча Пасхи. Редакция РИА «Восток-Медиа» собрала самые важные мероприятия субботы и воскресенья.

Субботнее утро во Владивостоке начнётся со спортивных занятий, а именно с «Функциональной тренировки» от тренера World Class Руслана Шакирова. Экстремальная зарядка пройдёт в рамках подготовки к Гонке Героев, Забегу РФ и владивостокскому марафону. Занятие начнётся в 08:45 на пляже МГУ.

В 10:00 на «Приморском кольце» состоится второй этап открытого международного чемпионата на прокатных карах SWS Primring Sprint Cup 2017.

Немногим позже, в 11:00, в лесном массиве на острове Русском пройдут чемпионат и первенство Владивостока по бесснежным видам ездового спорта. В различных состязаниях примут участие как спортсмены на велосипедах и скутерах, так и собаки. Для животных предусмотрены отдельные дисциплины.

В полдень 15 апреля Приморская краевая филармония презентует детскую музыкальную программу «Волшебное кольцо». Перед приморцами выступят артисты-лауреаты международных конкурсов Елена Барыкина, солист Мариинского театра Сергей Плешивцев и Людмила Кравец.

Для любителей «погорячее» в 14:00 фитнесс-центр V&P One проведёт открытый танцевальный урок стрип-пластики. Девушки смогут бесплатно ознакомиться с пикантной хореографией.

В субботу и воскресенье волейбольный клуб Владивостока «Приморочка» в рамках чемпионата России проведёт матч с клубом «Северянка», 15 и 16 апреля спортивные состязания начнутся в 16:00 в спортивном комплексе «Олимпиец».

Часом позже, в 17:00, в филармонии для жителей краевой столицы выступит лауреат дальневосточных фестивалей авторской песни, бард, поэт и писатель Андрей Земсков. Ко всему прочему исполнитель известен как автор очерка о Высоцком «Открытый закрытый порт Владивосток».

Приморский краевой драматический театр молодёжи представит премьеру спектакля «И смех, и грех, или Халам бунду». Комедия в двух действиях Юрия Полякова начнётся в 18:00. В центре повествования – «лихие» 90-е и «новые» русские.

В это же время, в 18:00, на сцене концертного зала Fesco-hall пройдёт гала-концерт дальневосточного студенческого конкурса танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс-2017».

В краевой филармонии в 18:30 ожидаются любители знаменитой кинофраншизы «Агент 007». Инструментальные хиты из культовых фильмов исполнит эстрадный оркестр Приморской филармонии в рамках концертной программы «Музыкальный Голливуд».

Культурная суббота завершится балетом в двух действиях «Жизель» на Приморской сцене Мариинского театра. Эпоха романтизма прольётся на зрителей в 19:00.

16 апреля главным событием для жителей края, безусловно, станет Пасха. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в этом году в Пасхальное воскресенье традиционной раздачи яиц не планируется. Кроме того, в связи с Пасхальным крестным ходом в центре столицы Приморья перекроют движение.

Воскресное утро обещает стать по-настоящему космическим для тех, кому не хватило Дня космонавтики. В 11:00 с пляжей Шаморы стартует любительский марафон протяжённостью 12 километров.

В полдень последнего выходного дня этой недели самых искушённых приморцев порадует концертная программа «Разрешите представить – мадам Галецкая». В программе принимают участие дипломанты всероссийских и международных музыкальных конкурсов, а площадкой станет краевая филармония.

Часом позже, в 13:00, со Спортивной набережной Владивостока стартует бескомпромиссная «Русская пробежка». Организаторы характеризуют мероприятие как спортивно-оздоровительное, разрушающее стереотипы о русском пьянстве.

В 17:00 в Приморской краевой филармонии состоится благотворительный концерт, приуроченный к Воскресению Христову «Ибо жизнь явилась». На сцене филармонии выступит свободный христианский хор из 50 человек под сопровождение струнных инструментов.

В это же время на Приморской сцене Мариинского театра начнётся опера «Макбет» в постановке Дэвида Маквикара. Она должна будет войти в постоянный репертуар Приморской сцены. Артисты будут исполнять её на итальянском языке под титры на русском.

В 18:30 на сцене театра имени Максима Горького начнётся пьеса Горина «Поминальная молитва». В пьесе примет участие и экс первая леди Приморья Лариса Белоброва. Вчера актриса провела открытую беседу для студентов. Бывшая первая леди Приморья поделилась подробностями своей биографии и финансового успеха.

Завершается уикенд Владивостока большим для любителей рок-музыки событием. В 19:00 в Fesco-hall даст концерт легенда тяжелой сцены России группа «Ария». С начала года на официальном сайте группы идёт голосование, и каждый желающий может выбрать те песни, которые хочет услышать на концерте.