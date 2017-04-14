Большой баскетбол: "Спартак" выйдет сражаться за победу

«Спартак-Приморье» накануне неудачно начал домашнюю часть полуфинала плей-офф в баскетбольной Суперлиге. «Красно-белые» уступили соперникам из «Университета-Югра» со счётом 76:83, информирует РИА «Восток-Медиа». В сегодняшнем повторном поединке на паркете «Олимпийца» решится судьба серии.

Баскетбольное противостояние Владивостока и Сургута продолжается. После поражения и победы в Югре «спартаковцы» наверняка рассчитывали на помощь родных стен. Но в третьем полуфинальном матче во Владивостоке у приморцев не задалась игра с самого дебюта. Практически весь матч «Спартак-Приморье» пытался погасить атакующую мощь «Университета» – не вышло.





Если сегодня в четвёртой игре приморские баскетболисты одержат победу, то у них будет шанс взять всю серию в Сургуте. Если нет, то ребята уйдут на каникулы.

«Конечно, обидное поражение. Первая половина у нас не удалась, отсюда и такой результат. Тяжело играть с этим соперником, когда отдаёшь такое преимущество сразу, – подвёл итог главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. – «Университет-Югра» – опытная команда, умеет пользоваться созданным преимуществом. Было сложно отыгрываться, но спасибо ребятам за то, что боролись. Боролись до конца, пытались догнать. Впрочем, серия продолжается, ещё ничего не решено. Учтём ошибки и постараемся выиграть.































































