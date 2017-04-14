Сегодня во Владивостоке обесточат 10 улиц

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Жителям краевого центра нужно запастись терпением и свечками
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В последний рабочий день текущей недели жители 10 улиц в столице Приморья останутся без света. Традиционные ежедневные коммунальные неудобства и сегодня не обойдут стороной владивостокцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», плановые ремонтные работы стартуют в 9 часов утра. С этого момента жителям следующих улиц следует зарядиться терпением и по необходимости запастись свечками:
Адмирала Захарова, 14;
Адмирала Юмашева, 3а, 4а, 8г, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 12г, 14, 14а, 14-б, 14в, 14г, 14к, 16, 16а, 16-б, 18, 18а, 18-б, 25;
Багратиона, 6а;
Гамарника, 3-б;
Дениса Давыдова, 24;
проспект Красного Знамени, 114;
Морозова, 9;
Русская, 72-б, 74-б;
Тюменская, 8а;
Успенского, 56-б.
К 17:00 специалисты обещают вернуть электричество в дома горожан. Сотрудники предприятия уточняют, что длительность каждого отключения может меняться от двух до восьми часов.