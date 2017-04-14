Рабочая неделя в Приморье завершится дождями

Сегодня по краю потеплеет

Рабочая неделя в Приморье завершится дождливо. При этом температурный фон в крае заметно повысится, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 апреля, по Приморскому краю ударят дожди. Новую порцию осадков в регион принесут атмосферные фронты. Ночью в западной половине края прошёл небольшой дождь со снегом. В течение дня осадки распространятся на большей территории края.

В средней тропосфере северные потоки сменятся на западные. На край будет поступать более тёплая воздушная масса. Температурный фон в большинстве районов повысится на 4 – 9 градусов. Днём воздух прогреется до +10…+22 градусов.

В краевом центре ночью столбик термометра опустился до +3…+5 градусов. В течение дня в городе ожидается переменная облачность. Вечером с прохождением фронтального раздела возможен небольшой дождь. Южный ветер усилится. Температура воздуха максимум составит 11 - 14 градусов выше нуля.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что к Приморскому краю приближается мощный глубокий циклон. Стихия принесёт в регион интенсивные дожди. Больше всего достанется южным территориям.