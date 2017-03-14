19 муниципалитетов Приморья подали заявки на "Доступную среду"

В Приморье завершился приём заявок от муниципальных образований на участие в государственной программе «Доступная среда». В список попали 19 городов и районов края. В частности, впервые социальные объекты начнут адаптировать для инвалидов в Дальнереченске, Лазовском, Спасском, Михайловском, Черниговском и Кировском районах.

Как сообщили сотрудники краевого департамента труда и социального развития Приморского края, в 2017 году на создание безбарьерной среды для маломобильных приморцев планируют затратить более 40 миллионов рублей из краевого и муниципальных бюджетов. Еще 89 миллионов рублей на эти цели готов предоставить федеральный бюджет.

Всего в 2017 году планируется адаптировать под нужды маломобильных людей 92 краевых и муниципальных объекта. Речь идёт о строительстве пандусов, подъёмников в больницах, магазинах и государственных учреждениях, а также об оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.

Часть программных средств направят на обучение специалистов учреждений физической культуры и спорта русскому жестовому языку.

«В прошлом году первые сертификаты об окончании бесплатных курсов получили 44 сотрудника подведомственных департаменту учреждений. Мы планируем регулярно повышать квалификацию этих специалистов», – рассказала директор краевого департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева.

Еще 35,6 миллионов рублей федерального бюджета будут направлены на мероприятия по созданию в школах, дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

По статистике, более 120 тысяч приморцев имеют различные ограничения по здоровью. Вице-губернатор края Павел Серебряков отметил, что безбарьерная среда – это возможность для таких людей учиться, работать, заниматься спортом, посещать кино, театры, библиотеки.