Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока

В этот момент люди уже начали переходить дорогу

Во Владивостоке водитель рейсового автобуса №54А проехал на красный сигнал светофора в центре города в то время, когда люди начали переходить дорогу. За нарушение ему придётся выплатить штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ГИБДД России по городу Владивостоку, грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировала камера видеорегистратора. Водитель Hyundai Aero City не остановился перед пешеходным переходом и проехал на запрещающий сигнал светофора около дома №20 по Океанскому проспекту. Примечательно, что в этот момент некоторые пешеходы уже начали переходить дорогу, однако их остановил проезжающий автобус.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции назначили проверку. Видеозапись полицейские приобщили к материалам административного расследования. Специалисты установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний водитель автобуса №54А. Он не стал отрицать свою вину. За нарушение правил и проезд на запрещающий сигнал светофора водитель выплатит штраф.

Кроме того, полицейские обратились в компанию, осуществляющую перевозку пассажиров по данному маршруту. С руководителями организации сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении подобных нарушений водителями.