В ЗС Приморья рассчитывают на скорый запуск ТОР "Нефтехимический"

В Партизанском районе построят нефтехимический комплекс, который даст краю тысячи рабочих мест и миллиарды рублей бюджетных отчислений. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Приморье территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический». Проект поддержали депутаты Законодательного собрания ПК.

«Дан старт началу строительства Восточного нефтехимического комплекса, – рассказал председатель Законодательного собрания Александр Ролик. – Мы считаем, что это очень важный инвестиционный проект для Приморского края. Мы рассчитываем, что он принесёт в консолидированный бюджет сотни миллиардов рублей, создаст почти 4 тысячи рабочих мест в Партизанском районе. Эффект от работы комплекса будет способствовать развитию нефтехимического производства в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе».

Ранее, на январской сессии Законодательного собрания, депутаты поддержали поправки к закону «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», которые уточняют в соответствии с поручениями президента России вопрос поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса. Согласно критериям проекта, допускается предоставление в аренду юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности края, муниципальной собственности, не разграниченных участков без проведения торгов на основании распоряжения губернатора. Данный порядок действует для строительства и эксплуатации объектов по переработке нефти и газа, а также объектов химической промышленности с суммарным объёмом капитальных вложений не меньше 5 миллиардов рублей в течение семи лет со дня предоставления земельного участка.

По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение больше 540 миллиардов рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов планируется создать не менее 3,5 тысячи рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят больше 111,7 миллиарда рублей.

«Мы рассчитываем, что в 2017 году начнётся активная работа по строительству этого важного для экономики и социального развития Приморского края объекта», – отметил Александр Ролик.