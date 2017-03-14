В Приморье задержали подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного

Ему грозит до 4 лет тюрьмы

Во Владивостоке задержали подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного магазина на Луговой. Мужчина разбил витрину камнем прямо в присутствии продавщицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку корреспонденту агентства рассказали, что инцидент произошёл ещё 6 марта в Ленинском районе города. Неизвестный мужчина вошёл в ювелирный магазин на Луговой. На глазах у присутствовавшей в помещении продавщицы он камнем разбил витрину и забрал золотые изделия.

Накануне стражи правопорядка задержали 43-летнего подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Владивостока. В отделении мужчина сознался и отдал похищенные украшения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 1 части 161 статьи Уголовного кодекса России. Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы. Полиция заключила мужчину под стражу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о другом дерзком ограблении ювелирного магазина в центре Владивостока. Оно также случилось 6 марта, правда, ранним утром на Светланской. Нападавшим в масках преступникам понадобилось всего несколько минут, чтобы попасть внутрь и похитить драгоценности. По факту этой кражи также возбуждено уголовное дело.