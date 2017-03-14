Обвалившийся грунт загородил дорогу во Владивостоке

В МЧС о происшествии ещё не знают

Очередной обвал грунта зафиксировали во Владивостоке. Нынешнее ЧП произошло в одном из дворов краевого центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня ночью, 14 марта, во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, часть грунта обвалилось на проезжую часть. Судя по фотографии, размещённой в социальных сетях, пострадала дорога, находящаяся во дворах. Некоторые жалуются на то, что стало сложно проехать.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю корреспонденту редакции рассказали, что спасатели информацию о происшествии пока не получили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об одном крупном обвале в самом центре Владивостока. В феврале на улице Станюковича обрушилась подпорная стена вместе с частью автомобильной дороги и теплотрассой. Специалистам теплоснабжающей компании пришлось возводить временную теплотрассу, чтобы рабочие смогли восстановить проезжую часть. При этом почти на сутки Эгершельд остался без тепла.