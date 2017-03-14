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На острове Попова может появиться китайский биотехнопарк

На острове Попова может появиться китайский биотехнопарк
Инвесторы уже рассказали об этом проекте Трутневу
сегодня, 10:48
Экономика | Приморский край
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Фото: placefound.ru

Китайская компания «Вэнь Лянь Аквакультура» намерена создать на острове Попова морской биотехнопарк. Об этом представители компании заявили накануне в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в Хабаровске. В переговорах принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Предварительное соглашение по развитию в крае китайских предприятий аквакультуры  Владимир Миклушевский подписал с партнёрами из КНР ещё на Восточном экономическом форуме. Бизнес-план проекта по созданию морского биотехнопарка «Островной» уже утверждён.

Председатель совета директоров «Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture) Цю Лайчжун на встрече с полпредом уточнил условия осуществления проекта на острове Попова. В  настоящее время «Вэнь Лянь Аквакультура» уже ведёт аналогичный бизнес в Ольгинском районе Приморья, а морской биотехнопарк на острове Попова рассматривает как расширение деятельности.

«Мы, конечно, будем поддерживать этот проект», – заявил губернатор Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что создание морских огородов для выращивания гребешка, трепанга и мидий - одно из важнейших направлений экономики региона. Краевой бюджет ежегодно выделяет субсидии предприятиям, работающим в этой отрасли. В прошлом году объёмы поддержки составили около 19 миллионов рублей, а в текущем 2017 году составляют более 20 миллионов рублей. Бизнесом в области аквакультуры в Приморье занимаются более 50 предприятий на 102 участках площадью более 18 тысяч гектаров. В крае сосредоточена основная масса участков аквакультуры, выращиваемой на Дальнем Востоке. 

 
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